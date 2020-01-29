ПАСЕ будет наблюдать за внесением поправок в Конституцию РФ - проект резолюции
10:20 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает Россию выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и намерена следить за процессом внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, копия которого есть в распоряжении ТАСС.
"Ассамблея предлагает комитету по мониторингу внимательно следить за процессом внесения поправок в Конституцию, который сейчас идет в Российской Федерации, и ясно подчеркивает обязательства каждого государства-члена выполнять решения Европейского суда по правам человека", - говорится в документе.
В проекте резолюции также предлагается, чтобы мониторинговый комитет представил полный доклад по этому вопросу как можно быстрее.
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