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Федеральную поддержку может получить буддийский университет в Бурятии

10:10 29.01.2020 Источник: REGNUM

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с вновь назначенным министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, глава на встрече поднял вопрос о федеральной поддержке первого и единственного в России Буддийского университета.

«Традиции буддизма и буддийской философии чрезвычайно значимы для жителей республики Бурятии, вклад университета «Даши Чойнхорлин» в сохранении и развитии бурятского языка, культуры и традиций, а также буддистского учения трудно переоценить», — сказал Алексей Цыденов, отметив важность развития такого уникального университета.

Министр также отметил значимость инициативы. Однако, по его словам, для получения федеральной поддержки университету необходимо пройти государственную аккредитацию.

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