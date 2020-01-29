Пять экс-полицейских задержаны по делу журналиста Голунова - источник

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова задержали бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрея Щирова и четверых бывших оперативников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного дела о незаконном задержании журналиста Голунова по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны Андрей Щиров, а также бывшие оперативники УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов", - сказал источник.