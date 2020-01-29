Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом в Ростовской области

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля под Ростовом-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Рено", грузового автомобиля "Скания", микроавтобуса "Мерседес- Спринтер" (2 человека) и рейсового автобуса "ПАЗ" (9 пассажиров и 1 водитель). По предварительным данным, в результате столкновения два человека погибли (водитель "ПАЗ" и водитель "Мерседес-Спринтер") и семеро обратились за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе.