Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский зенитный ракетно- пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету. Об этом в интервью ТАСС рассказал Валерий Слугин - главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова (входит в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех").

"Есть две ракеты, они борются со всем спектром целей. Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая - ее скорость 5 Махов и более", - сообщил Слугин.