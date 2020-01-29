Роскомнадзор блокирует почтовый сервис Protonmail из-за сообщений о "минированиях" в РФ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор ограничит доступ к швейцарском почтовому сервису Protonmail.com, с которого фиксируется рассылка сообщений о "минированиях" в России. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Двадцать девятого января на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации Роскомнадзор осуществит ограничение доступа к почтовому сервису Protonmail.com (Швейцария), - сказано в сообщении. - Данный почтовый сервис использовался злоумышленниками как в 2019 году, так и, особенно активно, в январе 2020 года для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом "минировании объектов" на территории Российской Федерации".