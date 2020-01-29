В МИД РФ сочли, что голландские парламентарии пошли на провокацию
12:05 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нидерланды пошли на сознательную провокацию, включив в парламентскую делегацию депутата Сьюрда Сьюрдсмы, которому запрещен въезд в Россию, и продемонстрировали тем самым стремление к скандалу, а не к выстраиванию конструктивного диалога. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.
"Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Сьюрда Сьюрдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия, - подчеркнули в министерстве. - То есть стремились к скандалу, а не к конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки".
"Считаем необходимым уточнить, что нидерландская сторона была заблаговременно проинформирована о нежелательности включения Сьюрда Сьюрдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25-27 февраля 2020 года", - констатировали в МИД РФ.
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