В МИД РФ сочли, что голландские парламентарии пошли на провокацию

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды пошли на сознательную провокацию, включив в парламентскую делегацию депутата Сьюрда Сьюрдсмы, которому запрещен въезд в Россию, и продемонстрировали тем самым стремление к скандалу, а не к выстраиванию конструктивного диалога. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Сьюрда Сьюрдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия, - подчеркнули в министерстве. - То есть стремились к скандалу, а не к конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки".

"Считаем необходимым уточнить, что нидерландская сторона была заблаговременно проинформирована о нежелательности включения Сьюрда Сьюрдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25-27 февраля 2020 года", - констатировали в МИД РФ.