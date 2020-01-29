0
0
159
НОВОСТИ

В МИД РФ сочли, что голландские парламентарии пошли на провокацию

12:05 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды пошли на сознательную провокацию, включив в парламентскую делегацию депутата Сьюрда Сьюрдсмы, которому запрещен въезд в Россию, и продемонстрировали тем самым стремление к скандалу, а не к выстраиванию конструктивного диалога. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Теперь понятно, на что рассчитывали голландские парламентарии, принимая решение о включении Сьюрда Сьюрдсмы в состав своей делегации. Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия, - подчеркнули в министерстве. - То есть стремились к скандалу, а не к конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений и вопросов международной повестки".

"Считаем необходимым уточнить, что нидерландская сторона была заблаговременно проинформирована о нежелательности включения Сьюрда Сьюрдсмы в состав парламентской делегации, которая планировала посетить Россию 25-27 февраля 2020 года", - констатировали в МИД РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 29.01.2020
ВАДА сообщило новую информацию об изменениях в базе данных московской антидопинговой лаборатории
0
0
13:25 29.01.2020
За две недели заявки на электронную медкарте в Москве подали более 100 тыс. горожан
0
25
13:20 29.01.2020
МВД хочет обязать иностранцев предоставлять медицинские справки при въезде в РФ
0
33
13:05 29.01.2020
Задержания распространителей ложной информации о коронавирусе начались в Китае
0
69
13:00 29.01.2020
Путин "ничего не думает" о переименовании президента в "верховного правителя" - Песков
0
77
12:32 29.01.2020
Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ
0
105
12:20 29.01.2020
Более половины необеспеченных потребительских ссуд были выданы клиентам, которые тратят на их погашение более 50% дохода - ЦБ РФ
0
128
12:00 29.01.2020
Роскомнадзор блокирует почтовый сервис Protonmail из-за сообщений о "минированиях" в РФ
0
141
11:32 29.01.2020
Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
0
174
11:20 29.01.2020
Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом в Ростовской области
0
181

Возврат к списку