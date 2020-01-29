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МВД хочет обязать иностранцев предоставлять медицинские справки при въезде в РФ

13:20 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД планирует обязать всех иностранных граждан при въезде в РФ проходить дактилоскопию, а также предоставлять медицинские справки. Об этом в среду сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Конечно, мы понимаем, что для безопасности страны необходимо, чтобы все иностранные граждане, приезжающие в Россию, во-первых, были дактилоскопированы, во-вторых, предоставляли медицинские справки, потому что распространение заболеваний на сегодня очень актуально", - сказала она.

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