За две недели заявки на электронную медкарте в Москве подали более 100 тыс. горожан
13:25 29.01.2020
Электронную медицинскую карту в Москве уже пожелали оформить более 100 000 горожан. По слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эти результаты демонстрируют, насколько жители заинтересованы в доступе к новому городскому сервису.
"С открытием электронной медицинской карты у москвичей появилась возможность быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишнего обращения в медучреждение. Теперь медицинские карты доступны в любое время и их невозможно потерять", - отметила Ракова.
По её данным, более 65000 горожан уже получили доступ к карте, которая позволяет получить доступ к протоколам осмотров врачей с 2017 года, результатам лабораторных и радиологических исследований, результатам анализов, а также эпикризам.
НОВОСТИ
- 13:20 29.01.2020
- МВД хочет обязать иностранцев предоставлять медицинские справки при въезде в РФ
- 13:05 29.01.2020
- Задержания распространителей ложной информации о коронавирусе начались в Китае
- 13:00 29.01.2020
- Путин "ничего не думает" о переименовании президента в "верховного правителя" - Песков
- 12:32 29.01.2020
- Голикова возглавила штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией в РФ
- 12:20 29.01.2020
- Более половины необеспеченных потребительских ссуд были выданы клиентам, которые тратят на их погашение более 50% дохода - ЦБ РФ
- 12:05 29.01.2020
- В МИД РФ сочли, что голландские парламентарии пошли на провокацию
- 12:00 29.01.2020
- Роскомнадзор блокирует почтовый сервис Protonmail из-за сообщений о "минированиях" в РФ
- 11:32 29.01.2020
- Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
- 11:20 29.01.2020
- Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом в Ростовской области
- 11:05 29.01.2020
- КНР передала РФ геном коронавируса, ученые стран разрабатывают вакцину - генконсульство РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать