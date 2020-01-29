За две недели заявки на электронную медкарте в Москве подали более 100 тыс. горожан

13:25

Электронную медицинскую карту в Москве уже пожелали оформить более 100 000 горожан. По слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, эти результаты демонстрируют, насколько жители заинтересованы в доступе к новому городскому сервису.

"С открытием электронной медицинской карты у москвичей появилась возможность быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишнего обращения в медучреждение. Теперь медицинские карты доступны в любое время и их невозможно потерять", - отметила Ракова.

По её данным, более 65000 горожан уже получили доступ к карте, которая позволяет получить доступ к протоколам осмотров врачей с 2017 года, результатам лабораторных и радиологических исследований, результатам анализов, а также эпикризам.