Правительство Медведева сделало много полезного для страны - Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым сделал много полезного для стратегического развития страны, хотя работал в непростых условиях.

"Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал глава государства на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.