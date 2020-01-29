Правительство Медведева сделало много полезного для страны - Путин
16:00 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает, что кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым сделал много полезного для стратегического развития страны, хотя работал в непростых условиях.
"Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал глава государства на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.
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