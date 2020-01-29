0
0
74
НОВОСТИ

Правительство Медведева сделало много полезного для страны - Путин

16:00 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым сделал много полезного для стратегического развития страны, хотя работал в непростых условиях.

"Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал глава государства на встрече с ушедшими в отставку членами правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 29.01.2020
Предложение предоставить силовикам онлайн-доступ к персональным данным граждан не расширяет их полномочия - Минкомсвязи
0
11
16:12 29.01.2020
Кравчук признал, что его заявление о встрече Гитлера и Сталина было голословным
0
56
16:10 29.01.2020
ЕС намерен запустить первые сети 5G к концу 2020 года
0
51
15:32 29.01.2020
В Минобороны Израиля создана спецкоманда для утверждения суверенитета над поселениями
0
120
15:12 29.01.2020
Почти 70% родителей одобряют идею обязательной подготовки детей перед школой - исследование
0
126
15:00 29.01.2020
Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения коронавируса
0
163
14:40 29.01.2020
Главархив Москвы подготовил выставку к 160-летию со дня рождения Чехова
0
192
14:32 29.01.2020
Уменьшение прожиточного минимума не повлияет на минимальный размер оплаты труда и пенсий
0
186
14:12 29.01.2020
Эрдоган утверждает, что Россия не придерживается договоренностей по Сирии - агентство
0
258
14:00 29.01.2020
Речь о переезде министерств в регионы не идет - Песков
0
216

Возврат к списку