Предложение предоставить силовикам онлайн-доступ к персональным данным граждан не расширяет их полномочия - Минкомсвязи
16:32 29.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Речь идет не о дополнительных полномочиях, а о мерах повышения эффективности уже существующих, — подчеркивают в ведомстве. Сейчас доступ ко многим данным, в том числе банковской информации, записям телефонных переговоров или электронной почте силовики получают по решению суда. Эхо Москвы
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