Казахстан приостановил выдачу виз гражданам КНР и прервал воздушное сообщение с Китаем

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса нового типа на территории республики. Как сообщила в среду пресс-служба правительства республики, решено приостановить выдачу виз гражданам КНР и с 3 февраля приостановить регулярное воздушное сообщение между странами.

"Межведомственной комиссией при правительстве Республики Казахстан принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана: с 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Республикой Казахстан и КНР; с 1 февраля 2020 года приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между Республикой Казахстан и КНР; с 3 февраля 2020 года приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Республикой Казахстан и КНР; приостановлена выдача виз гражданам КНР", - следует из сообщения.