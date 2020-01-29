Казахстан приостановил выдачу виз гражданам КНР и прервал воздушное сообщение с Китаем
17:00 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса нового типа на территории республики. Как сообщила в среду пресс-служба правительства республики, решено приостановить выдачу виз гражданам КНР и с 3 февраля приостановить регулярное воздушное сообщение между странами.
"Межведомственной комиссией при правительстве Республики Казахстан принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана: с 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Республикой Казахстан и КНР; с 1 февраля 2020 года приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между Республикой Казахстан и КНР; с 3 февраля 2020 года приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Республикой Казахстан и КНР; приостановлена выдача виз гражданам КНР", - следует из сообщения.
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