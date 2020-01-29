0
0
76
НОВОСТИ

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам КНР и прервал воздушное сообщение с Китаем

17:00 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса нового типа на территории республики. Как сообщила в среду пресс-служба правительства республики, решено приостановить выдачу виз гражданам КНР и с 3 февраля приостановить регулярное воздушное сообщение между странами.

"Межведомственной комиссией при правительстве Республики Казахстан принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана: с 29 января 2020 года приостановлены пассажирские автобусные перевозки между Республикой Казахстан и КНР; с 1 февраля 2020 года приостанавливаются пассажирские поезда по маршрутам следования между Республикой Казахстан и КНР; с 3 февраля 2020 года приостанавливается регулярное воздушное сообщение между Республикой Казахстан и КНР; приостановлена выдача виз гражданам КНР", - следует из сообщения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 29.01.2020
Путин отправил в отставку главу Чувашии "в связи с утратой доверия"
0
81
17:12 29.01.2020
Рамзан Кадыров назвал шайтанами журналистов, рассказывающих о тайных казнях в Чечне
0
115
16:32 29.01.2020
Предложение предоставить силовикам онлайн-доступ к персональным данным граждан не расширяет их полномочия - Минкомсвязи
0
148
16:12 29.01.2020
Кравчук признал, что его заявление о встрече Гитлера и Сталина было голословным
0
193
16:10 29.01.2020
ЕС намерен запустить первые сети 5G к концу 2020 года
0
151
16:00 29.01.2020
Правительство Медведева сделало много полезного для страны - Путин
0
176
15:32 29.01.2020
В Минобороны Израиля создана спецкоманда для утверждения суверенитета над поселениями
0
221
15:12 29.01.2020
Почти 70% родителей одобряют идею обязательной подготовки детей перед школой - исследование
0
215
15:00 29.01.2020
Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения коронавируса
0
246
14:40 29.01.2020
Главархив Москвы подготовил выставку к 160-летию со дня рождения Чехова
0
275

Возврат к списку