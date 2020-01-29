Глава миссии ЕС в Москве официально уведомил МИД РФ о "брекзите"
18:20 29.01.2020 Источник: Интерфакс
Глава представительства Евросоюза (ЕС) в Москве Маркус Эдерер проинформировал замминистра иностранных дел России Александра Грушко о предстоящем 31 января выходе Великобритании из состава ЕС, заявили в МИД РФ.
"Эдерер официально проинформировал о предстоящем выходе Великобритании из состава Евросоюза, в том числе модальностях начинающегося с 1 февраля с.г. "переходного периода" в отношениях Великобритании и ЕС", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.
На Смоленской площади отметили, что российская сторона намерена тщательно изучить последствия Brexit "под углом воздействия на отношения России с ЕС и Великобританией и с учетом необходимости адаптации их договорно-правовой базы".
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