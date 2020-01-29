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Совет Европы вряд ли дождется выплаты Россией пени за задержку платежей

19:30 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не выплатила пени за задержку взносов в бюджет Совета Европы, которые не поступали в период неучастия страны в работе парламентской ассамблеи организации. Об этом заявила в среду генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, выступая перед депутатами ПАСЕ.

"Все годовые взносы [Россией] были выплачены, однако пени за задержку платежа не были выплачены", - сказала генсек. "Регламентом предполагаются пени, оспариванию они не подлежат", - отметила она. "Но в любом случае эти [годовые] взносы были выплачены…, это позволило Комитету министров приостановить программу урезания бюджета Совета Европы", - подтвердила Пейчинович-Бурич.

При этом, как пояснил ТАСС источник в парламенте РФ, "позиция российской стороны заключается в том, что все финансовые обязательства за 2017-2019 годы полностью выполнены".

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