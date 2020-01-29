Путин помиловал израильтянку Иссахар, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Ниамы Иссахар. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.