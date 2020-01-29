Совет Европы утвердил механизм реагирования на серьезное нарушение Устава

20:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый трехсторонний механизм реагирования на нарушение устава Совета Европы может быть активирован лишь в случае крайне серьезных нарушений и потребует поддержки не менее трети всех участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится в резолюции, одобренной в среду участниками зимней сессии ПАСЕ.

"Эта процедура будет применяться лишь в отношении самых серьезных нарушений основных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы, - гласит документ. - Решение об инициировании ассамблеей данной процедуры потребует большинство в две трети от общего количества поданных голосов, эквивалентное не менее трети от общего числа участников ассамблеи с правом голоса".