Россия ограничивает ж/д сообщение с Китаем с 31 января

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией, кроме поездов Москва - Пекин и Пекин - Москва, с 00:00 мск 31 января будет приостановлено из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в среду.

"С четверга на пятницу ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться по маршруту Москва - Пекин и Пекин - Москва", - сказала она.