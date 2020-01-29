Китайским студентам российских ВУЗов продлят каникулы

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским вузам предложат продлить каникулы до 1 марта для студентов из Китая, которые уезжали на время новогодних каникул, заявила вице- премьер Татьяна Голикова

"Мы предложим нашим высшим учебным заведениям довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах, и которые уехали на новогодние праздники в КНР, продлить каникулы до 1 марта 2020 года", - сообщила она журналистам.