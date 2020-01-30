Санкционный список США пополнился именами чиновников из Крыма

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты расширили санкционный список по России, внеся в него чиновников Крыма. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В частности, рестрикции введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.