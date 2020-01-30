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НОВОСТИ

Санкционный список США пополнился именами чиновников из Крыма

23:00 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты расширили санкционный список по России, внеся в него чиновников Крыма. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В частности, рестрикции введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

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