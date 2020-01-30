Ситуация в Черногории, спровоцированная законом о свободе вероисповедания, беспокоит РФ - посол
07:30 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия озабочена ситуацией, сложившейся в Черногории в результате принятия спорного закона о свободе вероисповедания. Об этом заявил в среду посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе своей лекции на юридическом факультете Белградского университета.
"Конечно, Россию беспокоит ситуация в Черногории и в целом ситуация в православии и на Украине, где осуществлялись попытки раскола, навязанные извне. Что касается российской позиции, то мы достаточно деликатны в этой чувствительной ситуации. Мы убеждены, что больше всего вреда может нанести влияние извне", - заявил российский дипломат, указав на "опасность политизации ситуации".
По его словам, "ситуация должна быть наилучшим образом решена между Черногорией и Сербией".
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