Ситуация в Черногории, спровоцированная законом о свободе вероисповедания, беспокоит РФ - посол

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия озабочена ситуацией, сложившейся в Черногории в результате принятия спорного закона о свободе вероисповедания. Об этом заявил в среду посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в ходе своей лекции на юридическом факультете Белградского университета.

"Конечно, Россию беспокоит ситуация в Черногории и в целом ситуация в православии и на Украине, где осуществлялись попытки раскола, навязанные извне. Что касается российской позиции, то мы достаточно деликатны в этой чувствительной ситуации. Мы убеждены, что больше всего вреда может нанести влияние извне", - заявил российский дипломат, указав на "опасность политизации ситуации".

По его словам, "ситуация должна быть наилучшим образом решена между Черногорией и Сербией".