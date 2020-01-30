Венесуэла: В 2020 году число мигрантов из страны может превысить показатель на 20%
07:40 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число мигрантов из Венесуэлы в нынешнем году может превысить отметку в 6 млн, что на 20% выше текущих показателей. Об этом заявил в среду директор департамента Западного полушария Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер на конференции, трансляция которой велась на сайте организации.
"Острый гуманитарный кризис [в Венесуэле] привел к одному из самых крупных миграционных кризисов в истории. Ожидается, что миграция в соседние государства в 2020 году превысит 6 млн - 20% населения страны", - отметил он.
НОВОСТИ
- 07:50 30.01.2020
- К 2050 году цена за баррель нефти марки Brent может вырасти до $183 - Минэнерго США
- 07:30 30.01.2020
- Ситуация в Черногории, спровоцированная законом о свободе вероисповедания, беспокоит РФ - посол
- 23:00 29.01.2020
- Санкционный список США пополнился именами чиновников из Крыма
- 22:20 29.01.2020
- Китайским студентам российских ВУЗов продлят каникулы
- 22:00 29.01.2020
- Россия ограничивает ж/д сообщение с Китаем с 31 января
- 21:45 29.01.2020
- Наама Иссахар вернется домой на самолете премьер-министра Израиля - СМИ
- 21:15 29.01.2020
- За пределами Китая зафиксировано три случая передачи коронавируса между людьми
- 20:48 29.01.2020
- Совет Европы утвердил механизм реагирования на серьезное нарушение Устава
- 20:15 29.01.2020
- Путин помиловал израильтянку Иссахар, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков
- 19:30 29.01.2020
- Совет Европы вряд ли дождется выплаты Россией пени за задержку платежей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать