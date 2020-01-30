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НОВОСТИ

Венесуэла: В 2020 году число мигрантов из страны может превысить показатель на 20%

07:40 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мигрантов из Венесуэлы в нынешнем году может превысить отметку в 6 млн, что на 20% выше текущих показателей. Об этом заявил в среду директор департамента Западного полушария Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер на конференции, трансляция которой велась на сайте организации.

"Острый гуманитарный кризис [в Венесуэле] привел к одному из самых крупных миграционных кризисов в истории. Ожидается, что миграция в соседние государства в 2020 году превысит 6 млн - 20% населения страны", - отметил он.

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