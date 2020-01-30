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НОВОСТИ

К 2050 году цена за баррель нефти марки Brent может вырасти до $183 - Минэнерго США

07:50 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности извлекаемых ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В базовом сценарии, не включающем последствия изменений в ключевых энергетических законах и нормативных актах в будущем, цена за баррель нефти Brent может составить $105, говорится в отчете. При этом в случае избыточного предложения нефти на рынке цена может опуститься и до $46 за баррель.

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