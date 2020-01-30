Санкции США наносят ущерб лишь собственным интересам и не меняют политику РФ - посольство
08:10 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские санкции не отразятся на политике России, они только подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с Москвой. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства РФ в Вашингтоне в связи с введением США очередных ограничительных мер.
"Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России. А их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам - подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной", - отмечается в документе.
"В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией. Не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, в частности реализацией масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом", - подчеркивается в заявлении.
Дипломаты указали, что американские власти "пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы" в Крыму.
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