Санкции США наносят ущерб лишь собственным интересам и не меняют политику РФ - посольство﻿

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские санкции не отразятся на политике России, они только подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с Москвой. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении посольства РФ в Вашингтоне в связи с введением США очередных ограничительных мер.

"Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России. А их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам - подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной", - отмечается в документе.

"В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией. Не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, в частности реализацией масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом", - подчеркивается в заявлении.

Дипломаты указали, что американские власти "пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы" в Крыму.