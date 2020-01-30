Коронавирус был обнаружен у трех японцев эвакуированных из Уханя
08:30 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пневмония, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV, была обнаружена у трех граждан Японии, эвакуированных ранее из Уханя. Об этом в четверг объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Отмечается, что речь идет о троих из первой группы японцев, эвакуированных из Уханя 29 января. По данным японского ведомства, у двоих из них не было никаких симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Заражение показали результаты соответствующих анализов, которые у эвакуированных были взяты по возвращению в Японию.
Вторым чартером из Уханя было вывезено 210 человек. В ближайшее время их должны доставить в специальный медицинский центр для взятия всех необходимых анализов.
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