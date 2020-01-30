Спустя четыре года с гастролями в США вернулся Национальный балет Канады
08:50 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальный балет Канады вернулся с гастролями в американскую столицу ровно после четырех лет отсутствия. Труппа привезла на этот раз в Вашингтон двойную программу, в которую входят в общей сложности пять спектаклей.
В афише гастролей - как классика, так и современность. Особо выделяется спектакль "Спящая красавица", поставленный в 1972 году для Национального балета Канады Рудольфом Нуреевым, а также работы россиянина Алексея Ратманского, американца Уильяма Форсайта и чеха Иржи Килиана. Канадские артисты выступают, как и прежде, на сцене главного театрально-концертного комплекса столицы США - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Открывшиеся во вторник гастроли продлятся шесть дней.
Как сообщила в среду корр. ТАСС официальный представитель труппы Франсин Лабелль, программа нынешнего пребывания в Соединенных Штатах предусматривает выступления только в Вашингтоне. "Труппа в рамках этой поездки не выступает больше нигде на территории США. И мы в увязке с этими гастролями не едем ни в какие другие страны", - отметила Лабелль.
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