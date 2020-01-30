Зараженные коронавирусом выявлены во всех регионах Китая
09:05 30.01.2020 Источник: РБК
Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете. Таким образом, во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.
Согласно отчету ведомства, число погибших от коронавируса достигло 170 человек, а число зарегистрированных случаев заражения — 7711, из них в тяжелом состоянии находится 31 человек. РБК
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