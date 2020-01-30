0
0
44
НОВОСТИ

Зараженные коронавирусом выявлены во всех регионах Китая

09:05 30.01.2020 Источник: РБК

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете. Таким образом, во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Согласно отчету ведомства, число погибших от коронавируса достигло 170 человек, а число зарегистрированных случаев заражения — 7711, из них в тяжелом состоянии находится 31 человек.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 30.01.2020
США начали размещать ядерное оружие малой мощности на подлодках - источник
0
29
09:00 30.01.2020
Более половины делегаций единогласно выступили за подтверждение полномочий России в ПАСЕ
0
74
08:50 30.01.2020
Спустя четыре года с гастролями в США вернулся Национальный балет Канады
0
79
08:30 30.01.2020
Коронавирус был обнаружен у трех японцев эвакуированных из Уханя
0
104
08:10 30.01.2020
Санкции США наносят ущерб лишь собственным интересам и не меняют политику РФ - посольство﻿
0
142
07:50 30.01.2020
К 2050 году цена за баррель нефти марки Brent может вырасти до $183 - Минэнерго США
0
164
07:40 30.01.2020
Венесуэла: В 2020 году число мигрантов из страны может превысить показатель на 20%
0
168
07:30 30.01.2020
Ситуация в Черногории, спровоцированная законом о свободе вероисповедания, беспокоит РФ - посол
0
170
23:00 29.01.2020
Санкционный список США пополнился именами чиновников из Крыма
0
650
22:20 29.01.2020
Китайским студентам российских ВУЗов продлят каникулы
0
664

Возврат к списку