Зараженные коронавирусом выявлены во всех регионах Китая

09:05 Источник: РБК

Первый подтвержденный случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV зафиксировали в Тибете. Таким образом, во всех регионах Китая, включая провинции, автономные районы и города центрального подчинения, выявлены случаи инфицирования. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР.

Согласно отчету ведомства, число погибших от коронавируса достигло 170 человек, а число зарегистрированных случаев заражения — 7711, из них в тяжелом состоянии находится 31 человек. РБК