США начали размещать ядерное оружие малой мощности на подлодках - источник
09:20 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты начали размещать новый тип ядерных боезарядов малой мощности на борту некоторых субмарин с баллистическими ракетами. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Федерации американских ученых (ФАУ).
"В настоящее время ВМС США развернули новый тип [модернизированных] боеголовок малой мощности W76-2 на подводной лодке с баллистическими ракетами Trident", - отметил автор статьи - директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в ФАУ Ганс Кристенсен, который ссылается на источник в американском правительстве.
Он подчеркнул, что стратегическая подводная лодка Tennessee класса "Огайо" в последние недели прошлого года отправилась на патрулирование с "одной или двумя" боеголовками нового типа. "Судя по всему, сейчас она все еще [на патрулировании], ожидается, что она вернется где-то в феврале", - добавил эксперт. По его словам, в Тихом океане патрулирование осуществляет и вторая субмарина, на борту которой находятся боеголовки нового типа.
Пентагон отказался комментировать ТАСС информацию эксперта. "Политика США заключается в том, чтобы не подтверждать и не опровергать наличие или отсутствие ядерного оружия где бы то ни было. В связи с этим мы не можем подтвердить или опровергнуть в настоящее время данное сообщение", - сказали в пресс-службе Минобороны.
В ноябре прошлого года руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти сообщила, что возглавляемое ею ведомство уже произвело "засекреченное количество" модернизированных боеголовок малой мощности W76 (тип W76-2), которые предназначены для установки на баллистические ракеты морского базирования. Кроме того, как заявили в Минэнерго страны, в ноябре прошлого года они были переданы ВМС США.
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