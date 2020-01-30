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НОВОСТИ

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

09:32 30.01.2020 Источник: Lenta.ru

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обрушилась с критикой на президента Владимира Зеленского за невыполненные предвыборные обещания. Свою позицию по вопросу закона о языке она высказала в эфире телеканала NewsOne, запись доступна на YouTube.

Она указала, что Зеленский вопреки своим словам не стал пересматривать языковой закон. «Нас обманули. "Армия, мова, вира" (Армия, язык, вера — предвыборный слоган Петра Порошенко, прим. Ленты.ру) бодро шагают по стране», — пожаловалась политик. Лукаш пояснила, что детей «поделили на три сорта по языку, есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС и русскоязычные».

16 января Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который ликвидирует в стране русскоязычные школы с сентября 2020 года. Национальные меньшинства, чьи языки являются языками Евросоюза, перейдут на более мягкий вариант украиноязычного образования с сохранением части предметов на родном языке с 2023 года.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.  Lenta.Ru

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