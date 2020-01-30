0
0
105
НОВОСТИ

Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака

10:00 30.01.2020 Источник: Газета.Ru

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Активистка также решила зарегистрировать названия общественных движений — Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet и другие — которые она инициировала своими акциями в защиту климата.

Тунберг пояснила, что приняла такое решение, так как часто ее имя и названия движений используют неправомерно, в том числе, в коммерческих целях без соответствующего согласия девушки.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 30.01.2020
За 3 года удвоилось число обращений россиян в Страсбургский суд
0
60
10:20 30.01.2020
Помилованная израильтянка Иссахар вышла на свободу - ФСИН
0
75
10:05 30.01.2020
На основе опросов населения будет составлен рейтинг качества жизни в регионах
0
106
09:32 30.01.2020
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
0
169
09:20 30.01.2020
США начали размещать ядерное оружие малой мощности на подлодках - источник
0
171
09:05 30.01.2020
Зараженные коронавирусом выявлены во всех регионах Китая
0
170
09:00 30.01.2020
Более половины делегаций единогласно выступили за подтверждение полномочий России в ПАСЕ
0
206
08:50 30.01.2020
Спустя четыре года с гастролями в США вернулся Национальный балет Канады
0
178
08:30 30.01.2020
Коронавирус был обнаружен у трех японцев эвакуированных из Уханя
0
207
08:10 30.01.2020
Санкции США наносят ущерб лишь собственным интересам и не меняют политику РФ - посольство﻿
0
254

Возврат к списку