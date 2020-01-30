Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака
10:00 30.01.2020 Источник: Газета.Ru
Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Активистка также решила зарегистрировать названия общественных движений — Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet и другие — которые она инициировала своими акциями в защиту климата.
Тунберг пояснила, что приняла такое решение, так как часто ее имя и названия движений используют неправомерно, в том числе, в коммерческих целях без соответствующего согласия девушки. Газета.Ru
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