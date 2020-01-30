Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака

10:00 Источник: Газета.Ru

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Активистка также решила зарегистрировать названия общественных движений — Fridays For Future, Skolstrejk for klimatet и другие — которые она инициировала своими акциями в защиту климата.

Тунберг пояснила, что приняла такое решение, так как часто ее имя и названия движений используют неправомерно, в том числе, в коммерческих целях без соответствующего согласия девушки. Газета.Ru