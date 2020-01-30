0
0
96
НОВОСТИ

На основе опросов населения будет составлен рейтинг качества жизни в регионах

10:05 30.01.2020 Источник: Коммерсант.ru

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями разработает рейтинг качества жизни в регионах. Его основу составят опросы населения по наиболее типовым социальным проблемам — это должно обеспечить уход от демонстрации «благополучия на бумаге».

В агентстве уже заручились поддержкой Владимира Путина и обещают тиражировать лучшие региональные практики для сокращения разрыва между регионами.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 30.01.2020
За 3 года удвоилось число обращений россиян в Страсбургский суд
0
60
10:20 30.01.2020
Помилованная израильтянка Иссахар вышла на свободу - ФСИН
0
75
10:00 30.01.2020
Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве товарного знака
0
114
09:32 30.01.2020
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
0
169
09:20 30.01.2020
США начали размещать ядерное оружие малой мощности на подлодках - источник
0
171
09:05 30.01.2020
Зараженные коронавирусом выявлены во всех регионах Китая
0
170
09:00 30.01.2020
Более половины делегаций единогласно выступили за подтверждение полномочий России в ПАСЕ
0
206
08:50 30.01.2020
Спустя четыре года с гастролями в США вернулся Национальный балет Канады
0
178
08:30 30.01.2020
Коронавирус был обнаружен у трех японцев эвакуированных из Уханя
0
207
08:10 30.01.2020
Санкции США наносят ущерб лишь собственным интересам и не меняют политику РФ - посольство﻿
0
254

Возврат к списку