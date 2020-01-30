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НОВОСТИ

В РФ вступает в силу закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом

11:00 30.01.2020 Источник: Эхо Москвы

В России с сегодняшнего дня вступает в силу закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом.

Документ был подписан президентом Владимиром Путиным в августе прошлого года. Он предполагает введение понятия метательного стрелкового оружия. Так, в частности, для приобретения луков и арбалетов россиянам необходимо будет показать охотничий билет и разрешение на хранение оружия. А спустя две недели их необходимо зарегистрировать в Росгвардии.

При этом, согласно новому закону, нельзя будет купить более пяти единиц такого вида оружия. Также с луками и арбалетами нельзя будет добывать животных на расстоянии ближе 200 метров от жилья. Парламентарии ранее в ходе принятия закона выражали мнение, что приравнивание луков и арбалетов к охотничьему оружию позволит улучшить развитие всей охотничьей индустрии в России.

Охота с луком разрешена более чем в 20 странах Европы, а также в США, Канаде и Белоруссии.  Эхо Москвы

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