За 3 года удвоилось число обращений россиян в Страсбургский суд
10:32 30.01.2020 Источник: Ведомости
Россия остается абсолютным лидером по количеству жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), следует из статистического отчета за 2019 г. на сайте суда. На конец 2019 г. на рассмотрении суда всего находилось 59 800 обращений, больше четверти (15 050) приходилось на долю России – рекорд за последние семь лет. В первую тройку с заметным отрывом вошли также Турция (9250 жалоб) и Украина (8850).
По статистике ЕСПЧ с 2006 г., рекорд россияне установили в 2010 г.: 40 300 жалоб на рассмотрении суда, или 28,9% всех обращений. Реформирование системы работы с жалобами ЕСПЧ в 2012 г. привело к падению числа обращений и к 2017 г. количество жалоб из России достигло рекордно низкой цифры – 7750. Однако с тех пор их число неуклонно увеличивалось, и к 2020 г. можно говорить уже о двукратном росте числа обращений по сравнению с 2017 г., в процентном соотношении – наивысший показатель с момента реформы ЕСПЧ. Ведомости
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