Помилованная израильтянка Иссахар вышла на свободу - ФСИН
10:20 30.01.2020 Источник: Интерфакс
Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и накануне помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, вышла на свободу, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ФСИН России.
"В связи с Указом президента Российской Федерации от 29 января N67 о помиловании Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы", - сказали в пресс-службе.
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