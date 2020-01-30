Помилованная израильтянка Иссахар вышла на свободу - ФСИН

10:20 Источник: Интерфакс

Гражданка Израиля Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков и накануне помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, вышла на свободу, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе ФСИН России.

"В связи с Указом президента Российской Федерации от 29 января N67 о помиловании Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы", - сказали в пресс-службе.