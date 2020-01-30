Пятерым бывшим полицейским по делу Голунова предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ предъявил обвинения пятерым бывшим сотрудникам полиции по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Басманного суда Москвы.

"Они обвиняются по трем статьям УК РФ - ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), ч. 3 ст. 303 ("Фальсификация доказательств и результатов оперативно- разыскной деятельности") и ч. 2 ст. 228 ("Незаконный оборот наркотиков")", - уточнили в суде.

Среди задержанных бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.