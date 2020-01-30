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В СФ подготовят поправку к конституции о ежегодном отчете генпрокурора в верхней палате

11:32 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу сформулировать поправку о конституционной обязанности генпрокурора ежегодно представлять отчет в верхней палате парламента.

"Я двумя руками поддерживаю предложение сделать это [ежегодный отчет] конституционной обязанностью генерального прокурора. Не просто один из рядовых отчетов, чтобы это было в конституции записано - обязанность генерального прокурора ежегодно отчитываться в Совете Федерации. Если, коллеги, поддерживаете, мы сформулируем поручение Клишасу оформить поправку от Совета Федерации и внести в перечень поправок ко второму чтению закона", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в четверг.

Согласно действующему законодательству, генпрокурор ежегодно представляет в Совфеде доклад о деятельности прокуратуры за прошлый год.

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