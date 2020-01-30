В СФ подготовят поправку к конституции о ежегодном отчете генпрокурора в верхней палате
11:32 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу сформулировать поправку о конституционной обязанности генпрокурора ежегодно представлять отчет в верхней палате парламента.
"Я двумя руками поддерживаю предложение сделать это [ежегодный отчет] конституционной обязанностью генерального прокурора. Не просто один из рядовых отчетов, чтобы это было в конституции записано - обязанность генерального прокурора ежегодно отчитываться в Совете Федерации. Если, коллеги, поддерживаете, мы сформулируем поручение Клишасу оформить поправку от Совета Федерации и внести в перечень поправок ко второму чтению закона", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в четверг.
Согласно действующему законодательству, генпрокурор ежегодно представляет в Совфеде доклад о деятельности прокуратуры за прошлый год.
НОВОСТИ
- 09:20 30.01.2020
- США начали размещать ядерное оружие малой мощности на подлодках - источник
- 11:32 29.01.2020
- Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
- 09:05 29.01.2020
- ЕСПЧ обязал Россию расследовать все смертельные случаи в армии
- 20:00 28.01.2020
- В Пентагоне расставили "по местам" российскую и китайскую угрозы
- 12:32 27.01.2020
- Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США - СМИ
- 11:32 27.01.2020
- Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай - источник
- 16:49 25.01.2020
- Военные ЦВО помогают ликвидировать снежные заносы на дорогах Алтайского края
- 12:00 25.01.2020
- Пентагон заключил контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием
- 17:40 24.01.2020
- США перебросили на базу в Индийском океане уже шесть стратегических бомбардировщиков B-52H
- 11:32 24.01.2020
- СМИ назвали слабое место США в возможном военном конфликте в Евразии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать