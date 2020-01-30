Володин не исключил, что II чтение проекта о поправке к конституции может быть перенесено

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второе чтение президентского законопроекта о поправке к конституции может быть перенесено с намеченного ранее 11 февраля на конец февраля - начало марта в связи с большим количеством поступающих поправок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - сказал он журналистам в четверг.

По словам Володина, на ближайшем Совете Думы 3 февраля будет обсуждаться "перенос второго чтения на конец февраля либо на начало марта".