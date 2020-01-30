0
0
115
НОВОСТИ

Володин не исключил, что II чтение проекта о поправке к конституции может быть перенесено

11:20 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второе чтение президентского законопроекта о поправке к конституции может быть перенесено с намеченного ранее 11 февраля на конец февраля - начало марта в связи с большим количеством поступающих поправок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - сказал он журналистам в четверг.

По словам Володина, на ближайшем Совете Думы 3 февраля будет обсуждаться "перенос второго чтения на конец февраля либо на начало марта".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 30.01.2020
США начали размещать ядерное оружие малой мощности на подлодках - источник
0
54
11:32 29.01.2020
Комплекс ПВО "Панцирь" получил гиперзвуковую ракету
0
221
09:05 29.01.2020
ЕСПЧ обязал Россию расследовать все смертельные случаи в армии
0
124
20:00 28.01.2020
В Пентагоне расставили "по местам" российскую и китайскую угрозы
0
248
12:32 27.01.2020
Китай стал второй страной мира по производству вооружений после США - СМИ
0
196
11:32 27.01.2020
Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай - источник
0
188
16:49 25.01.2020
Военные ЦВО помогают ликвидировать снежные заносы на дорогах Алтайского края
0
233
12:00 25.01.2020
Пентагон заключил контракт на разработку средств борьбы с гиперзвуковым оружием
0
244
17:40 24.01.2020
США перебросили на базу в Индийском океане уже шесть стратегических бомбардировщиков B-52H
0
260
11:32 24.01.2020
СМИ назвали слабое место США в возможном военном конфликте в Евразии
0
269

Возврат к списку