Володин не исключил, что II чтение проекта о поправке к конституции может быть перенесено
11:20 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второе чтение президентского законопроекта о поправке к конституции может быть перенесено с намеченного ранее 11 февраля на конец февраля - начало марта в связи с большим количеством поступающих поправок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - сказал он журналистам в четверг.
По словам Володина, на ближайшем Совете Думы 3 февраля будет обсуждаться "перенос второго чтения на конец февраля либо на начало марта".
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