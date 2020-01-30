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Из галереи в центре Стокгольма похищены скульптуры Дали - ТВ

12:00 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более десяти скульптур работы Сальвадора Дали были похищены в четверг из галереи "Кулёр" в центральном районе Эстермальм в Стокгольме. Об этом сообщает телеканал Эс-вэ-тэ.

"Уже сейчас видно, что похищено 10-12 скульптур, но пока сложно сказать, сколько именно, - рассказал владелец галереи Педер Энстрём. - Я подавлен. Я так долго боролся за организацию этой выставки". По его словам, стоимость похищенного оценивается миллионами крон (сотнями тысяч долларов).

Полиция начала расследование и считает, что в галерее побывало не менее двух злоумышленников, которые скрылись с места преступления на машине. Но стражи порядка пока не раскрывают детали ЧП. "Было украдено несколько предметов, но по причине секретности следствия я не могу раскрыть стоимость похищенного, - отметила представитель столичной полиции Туве Хэгг. - Нам предстоит посмотреть, есть ли в этом месте камеры, которые засняли происшествие".

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