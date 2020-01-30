На Украине сообщили об истощении пяти крупных месторождений газа
12:20 30.01.2020 Источник: РБК
Пять крупнейших газовых месторождений «Укргазодобычи» («дочки» «Нафтогаза») истощились на 79-90%. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
Согласно данным компании, Яблоновское месторождение истощилось на 79%, Ефремовское и Мелиховское — на 82%, Шебелинское — на 89%, а Западно-Крестищенское — на 90%. РБК
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