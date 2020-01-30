На Украине сообщили об истощении пяти крупных месторождений газа

12:20 Источник: РБК

Пять крупнейших газовых месторождений «Укргазодобычи» («дочки» «Нафтогаза») истощились на 79-90%. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Согласно данным компании, Яблоновское месторождение истощилось на 79%, Ефремовское и Мелиховское — на 82%, Шебелинское — на 89%, а Западно-Крестищенское — на 90%. РБК