Телеведущий в США гарантировал христианам божественную защиту от коронавируса

12:32 Источник: Lenta.ru

В эфире американской христианской передачи TruNews показали сюжет, в котором ведущий Рик Уайлз (Rick Wiles) рассказал о «божественной природе» коронавируса, назвав его посланной богом эпидемией, которая должна очистить планету от грехов. Как отмечает издание Right Wing Watch, он также предрек Конец света в связи распространением вируса.

Уайлз усмотрел причину появления коронавируса в атеистической политике Китая и посоветовал своим зрителям одуматься. «Посмотрите на Китай: безбожная страна, безбожное правительство, безбожное коммунистическое правительство, преследующее христиан», — добавил он.

Телеведущий также гарантировал для христианам божественную защиту от коронавируса. По мнению Уайлза, в «группе риска» находятся только те, кто противостоит церкви, насмехается над богом или нападает на его слуг.

Ранее ситуацию с распространением коронавируса прокомментировала российская телеведущая Елена Малышева. По ее словам, разговоры о его опасности сильно преувеличены, в связи с чем нет необходимости говорить о возможной пандемии. Lenta.Ru