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Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем востоке

13:00 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса.

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством [по нераспространению коронавируса на территории РФ"], - сказал премьер, открывая заседание правительства.

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