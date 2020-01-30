Один из экс-полицейских, задержанных по делу Голунова, заявил о давлении следствия на него
13:05 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший полицейский Илья Ляховец, задержанный по делу о превышении полномочий при задержании журналиста Ивана Голунова, заявил, что следствие оказывает на него давление, добиваясь показаний на других обвиняемых. Об этом сообщила журналистам член ОНК Москвы Марина Литвинович.
"Игорь Ляховец - бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Он сообщил, что был доставлен накануне в ИВС на Петровке из СК около 21:00, питание не получал. Находится в подавленном состоянии. Сообщил, что следствие оказывает на него давление: ему предлагают оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте. Если этого не произойдет, следователи обещают ему меру пресечения в виде ареста в СИЗО", - сказала она.
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