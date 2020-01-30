Мишустин опроверг планы расширить доступ правоохранителей к персональным данным россиян
13:20 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти не планируют предоставлять правоохранительным органам неограниченный доступ к персональным данным россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
"То, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было", - сказал Мишустин.
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