0
0
84
НОВОСТИ

Мишустин опроверг планы расширить доступ правоохранителей к персональным данным россиян

13:20 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти не планируют предоставлять правоохранительным органам неограниченный доступ к персональным данным россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"То, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было", - сказал Мишустин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 30.01.2020
Из здания МГУ эвакуировали около 500 человек
0
8
13:58 30.01.2020
Педагоги из 109 городов прошли стажировки в школах Москвы в 2019 году
0
10
13:32 30.01.2020
Илон Маск стал богаче на $2,3 млрд за час
0
74
13:20 30.01.2020
РУСАЛ инвестировал около 600 миллионов рублей в экомодернизацию печи на Волгоградском алюминиевом заводе
0
72
13:05 30.01.2020
Один из экс-полицейских, задержанных по делу Голунова, заявил о давлении следствия на него
0
114
13:00 30.01.2020
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем востоке
0
126
12:32 30.01.2020
Телеведущий в США гарантировал христианам божественную защиту от коронавируса
0
151
12:20 30.01.2020
На Украине сообщили об истощении пяти крупных месторождений газа
0
190
12:05 30.01.2020
Следствие по делу украинских моряков приостановлено на неограниченный срок - адвокат
0
183
12:00 30.01.2020
Из галереи в центре Стокгольма похищены скульптуры Дали - ТВ
0
167

Возврат к списку