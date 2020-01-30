Мишустин опроверг планы расширить доступ правоохранителей к персональным данным россиян

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти не планируют предоставлять правоохранительным органам неограниченный доступ к персональным данным россиян. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"То, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне. Вот так это было интерпретировано. Но это совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было", - сказал Мишустин.