Илон Маск стал богаче на $2,3 млрд за час

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Состояние Илона Маска за один час увеличилось на 2 млрд 300 млн долларов. Это произошло после того, как акции компании Tesla выросли на 12%.

Как сообщает Bloomberg, теперь состояние американского бизнесмена оценивается в 36 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира по версии Forbes Маск поднялся с 28-го на 23-е место. Говорит Москва