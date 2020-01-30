Илон Маск стал богаче на $2,3 млрд за час
13:32 30.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Состояние Илона Маска за один час увеличилось на 2 млрд 300 млн долларов. Это произошло после того, как акции компании Tesla выросли на 12%.
Как сообщает Bloomberg, теперь состояние американского бизнесмена оценивается в 36 млрд долларов. В списке самых богатых людей мира по версии Forbes Маск поднялся с 28-го на 23-е место. Говорит Москва
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