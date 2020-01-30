Из здания МГУ эвакуировали около 500 человек

14:00 Источник: Интерфакс

Возгорание в вентиляционной шахте в пятиэтажном здании одного из учебных корпусов МГУ на Ленинских горах произошло днем в четверг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Было эвакуировано около 500 человек. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из электрощитов.