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НОВОСТИ

Из здания МГУ эвакуировали около 500 человек

14:00 30.01.2020 Источник: Интерфакс

Возгорание в вентиляционной шахте в пятиэтажном здании одного из учебных корпусов МГУ на Ленинских горах произошло днем в четверг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Было эвакуировано около 500 человек. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из электрощитов.

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