0
0
155
НОВОСТИ

В нижегородской пятиэтажке взорвалась граната

14:12 30.01.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Нижнем Новгороде в пятиэтажке взорвалась граната. Осколками ранен как минимум один человек.

По предварительным данным, взрыв произошел в подвале жилого дома в Сормовском районе. Жильцов эвакуировали. На месте работают полиция и пожарные.

«Сообщение, что по улице Светлоярской, № 36, в Сормовском районе Нижнего Новгорода требуется помощь пожарной охраны поступило в 10:22. Пожарно-спасательные подразделения в количестве 40 человек и 12 единиц техники выехали на место вызова», — рассказали телеканалу «360» в МЧС Нижнего Новгорода.

Сведений о возбуждении уголовного дела пока не поступало. Дополнительной помощи жильцы не просили.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 30.01.2020
В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом - источник
0
8
15:23 30.01.2020
В ЦВО сформирована подрывная команда для предотвращения подтопления в Туве
0
30
15:12 30.01.2020
National Interest назвал пять типов подлодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут
0
64
15:00 30.01.2020
Мадуро предложил Колумбии восстановить отношения с Венесуэлой
0
70
14:32 30.01.2020
На границе США обнаружен самый длинный тоннель по провозу контрабанды
0
142
14:00 30.01.2020
Из здания МГУ эвакуировали около 500 человек
0
165
13:58 30.01.2020
Педагоги из 109 городов прошли стажировки в школах Москвы в 2019 году
0
146
13:32 30.01.2020
Илон Маск стал богаче на $2,3 млрд за час
0
184
13:20 30.01.2020
РУСАЛ инвестировал около 600 миллионов рублей в экомодернизацию печи на Волгоградском алюминиевом заводе
0
176
13:20 30.01.2020
Мишустин опроверг планы расширить доступ правоохранителей к персональным данным россиян
0
183

Возврат к списку