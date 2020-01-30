В нижегородской пятиэтажке взорвалась граната

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Нижнем Новгороде в пятиэтажке взорвалась граната. Осколками ранен как минимум один человек.

По предварительным данным, взрыв произошел в подвале жилого дома в Сормовском районе. Жильцов эвакуировали. На месте работают полиция и пожарные.

«Сообщение, что по улице Светлоярской, № 36, в Сормовском районе Нижнего Новгорода требуется помощь пожарной охраны поступило в 10:22. Пожарно-спасательные подразделения в количестве 40 человек и 12 единиц техники выехали на место вызова», — рассказали телеканалу «360» в МЧС Нижнего Новгорода.

Сведений о возбуждении уголовного дела пока не поступало. Дополнительной помощи жильцы не просили. Говорит Москва