Педагоги из 109 городов прошли стажировки в школах Москвы в 2019 году

13:58

Москва стала важным пунктом для участников проекта «Взаимообучение городов», в ходе которого педагоги из 109 населенных пунктов РФ России участвовали в образовательных стажировках в школах столицы в нынешнем году. По данным официального сайта мэра Москвы, учителя из 109 городов изучали самые эффективные образовательные практики образовательных учреждений столицы, а также принимали участие в городских проектах, повышающих качество московской системы образования.

В рамках проекта гости также знакомились с тем, как работает «Московская электронная школа» (МЭШ), как устроена система обучения директоров школ и их заместителей, какие в мегаполисе используются модели управления крупными школами. Причем, некоторые практики московских учителей сейчас внедряются в других городах России. В частности, МЭШ используют учителя в таких городах как Балаково, Выборг, Красноярск, Пермь и Сочи, более того, ижевские и липецкие педагоги даже стали обладателями грантов за развитие «Московской электронной школы». А в Выборге стартовал проект «Субботы выборгского школьника», аналогичный «Субботам московского школьника».

