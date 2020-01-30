0
0
145
НОВОСТИ

Педагоги из 109 городов прошли стажировки в школах Москвы в 2019 году

13:58 30.01.2020

Москва стала важным пунктом для участников проекта «Взаимообучение городов», в ходе которого педагоги из 109 населенных пунктов РФ России участвовали в образовательных стажировках в школах столицы в нынешнем году. По данным  официального сайта мэра Москвы, учителя из 109 городов изучали самые эффективные образовательные практики образовательных учреждений столицы, а также принимали участие в городских проектах, повышающих качество московской системы образования.
В рамках проекта гости также знакомились с тем, как работает «Московская электронная школа» (МЭШ), как устроена система обучения директоров школ и их заместителей, какие в мегаполисе используются модели управления крупными школами. Причем, некоторые практики московских учителей сейчас внедряются в других городах России. В частности, МЭШ используют учителя в таких городах как Балаково, Выборг, Красноярск, Пермь и Сочи, более того, ижевские и липецкие педагоги даже стали обладателями грантов за развитие «Московской электронной школы». А в Выборге стартовал проект «Субботы выборгского школьника», аналогичный «Субботам московского школьника».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 30.01.2020
В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом - источник
0
8
15:23 30.01.2020
В ЦВО сформирована подрывная команда для предотвращения подтопления в Туве
0
30
15:12 30.01.2020
National Interest назвал пять типов подлодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут
0
64
15:00 30.01.2020
Мадуро предложил Колумбии восстановить отношения с Венесуэлой
0
70
14:32 30.01.2020
На границе США обнаружен самый длинный тоннель по провозу контрабанды
0
142
14:12 30.01.2020
В нижегородской пятиэтажке взорвалась граната
0
158
14:00 30.01.2020
Из здания МГУ эвакуировали около 500 человек
0
165
13:32 30.01.2020
Илон Маск стал богаче на $2,3 млрд за час
0
184
13:20 30.01.2020
РУСАЛ инвестировал около 600 миллионов рублей в экомодернизацию печи на Волгоградском алюминиевом заводе
0
176
13:20 30.01.2020
Мишустин опроверг планы расширить доступ правоохранителей к персональным данным россиян
0
183

Возврат к списку