Педагоги из 109 городов прошли стажировки в школах Москвы в 2019 году
13:58 30.01.2020
В рамках проекта гости также знакомились с тем, как работает «Московская электронная школа» (МЭШ), как устроена система обучения директоров школ и их заместителей, какие в мегаполисе используются модели управления крупными школами. Причем, некоторые практики московских учителей сейчас внедряются в других городах России. В частности, МЭШ используют учителя в таких городах как Балаково, Выборг, Красноярск, Пермь и Сочи, более того, ижевские и липецкие педагоги даже стали обладателями грантов за развитие «Московской электронной школы». А в Выборге стартовал проект «Субботы выборгского школьника», аналогичный «Субботам московского школьника».
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