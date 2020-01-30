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Мадуро предложил Колумбии восстановить отношения с Венесуэлой

15:00 30.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Венесуэлы Никола Мадуро предложил Колумбии восстановить отношения. По его словам, это необходимо, так как страны являются соседями.

Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией год назад. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция пыталась доставить иностранную гуманитарную помощь с колумбийской территории.  Эхо Москвы

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