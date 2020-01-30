15:12 Источник: Газета.Ru

Журнал National Interest назвал пять типов подлодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут. Уточняется, что три из данных атомных субмарин — российские, еще две — американские.

По данным издания все они либо уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США либо вскоре будут введены в эксплуатацию.

Так, в рейтинге оказались российские подлодки проекта 955 «Борей», подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и субмарины проекта 885М «Ясень-М». Последние, по мнению автора, могут подобраться к восточному побережью США на 2 тыс. километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер.

Из подлодок Соединенных Штатов в этой подборке числятся субмарины типа «Огайо» и новые подлодки типа «Колумбия». Газета.Ru