В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом - источник

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирка самолета авиакомпании S7 после приземления в аэропорту Домодедово угрожает взрывом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"После приземления рейса из Симферополя неадекватная женщина встала в проходе между креслами с сумкой, угрожая взрывом. Экипаж доложил о ситуации наземным службам", - сказал источник. При этом никаких действий она не предпринимает.

Сейчас самолет буксируют на стоянку. На его борту около 200 человек.