0
0
148
НОВОСТИ

В Домодедово приземлился самолет, один из пассажиров которого угрожает взрывом - источник

15:32 30.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирка самолета авиакомпании S7 после приземления в аэропорту Домодедово угрожает взрывом. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"После приземления рейса из Симферополя неадекватная женщина встала в проходе между креслами с сумкой, угрожая взрывом. Экипаж доложил о ситуации наземным службам", - сказал источник. При этом никаких действий она не предпринимает.

Сейчас самолет буксируют на стоянку. На его борту около 200 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 30.01.2020
В Конституции предложили закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины"
0
21
16:47 30.01.2020
Состоялись переговоры начальников Генеральных штабов Вооруженных сил России и Турции
0
50
16:32 30.01.2020
Путин поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление - Кремль
0
82
16:12 30.01.2020
Пассажирка, угрожавшая взорвать самолет, задержана - источник
0
109
16:00 30.01.2020
Путин поручил к октябрю проработать создание единой базы жертв политических репрессий
0
132
15:23 30.01.2020
В ЦВО сформирована подрывная команда для предотвращения подтопления в Туве
0
157
15:12 30.01.2020
National Interest назвал пять типов подлодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут
0
222
15:00 30.01.2020
Мадуро предложил Колумбии восстановить отношения с Венесуэлой
0
175
14:32 30.01.2020
На границе США обнаружен самый длинный тоннель по провозу контрабанды
0
253
14:12 30.01.2020
В нижегородской пятиэтажке взорвалась граната
0
254

Возврат к списку