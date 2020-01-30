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Пассажирка, угрожавшая взорвать самолет, задержана - источник

16:12 30.01.2020 Источник: Интерфакс

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолёт рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Пассажирка задержана", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса Симферополь-Москва после посадки в "Домодедово" сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве", - сказал источник.

В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента.

По данным "Интерфакса", женщина прилетела в нетрезвом состоянии.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирка угрожает "взорвать" пассажирский самолет, прибывший из Симферополя в Москву. "Самолет из Симферополя приземлился в "Домодедово". После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве", - сказал собеседник агентства.

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