Пассажирка, угрожавшая взорвать самолет, задержана - источник
16:12 30.01.2020 Источник: Интерфакс
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолёт рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"Пассажирка задержана", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пассажирка рейса Симферополь-Москва после посадки в "Домодедово" сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве", - сказал источник.
В пресс-службе "Домодедово" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента.
По данным "Интерфакса", женщина прилетела в нетрезвом состоянии.
Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирка угрожает "взорвать" пассажирский самолет, прибывший из Симферополя в Москву. "Самолет из Симферополя приземлился в "Домодедово". После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве", - сказал собеседник агентства.
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